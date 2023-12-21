Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре

Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре

Расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» уничтожили три моторных лодки ВСУ, на которых противник пытался переправить личный состав и средства для высадки на левый берег Днепра в Херсонской области.

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