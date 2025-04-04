Счастливые индейцы пирахан. Племя, которое мало спит, мало ест и не думает о будущем...

Пирахан или пираха ― бразильское племя, занимающееся охотой и собирательством. Они не интересуются «мировым прогрессом», но охотно пользуются благами цивилизации, не умеют рисовать, считать и мыслить абстрактно.
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