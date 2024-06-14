Поступление в ВУЗ: зачем нужна базовая математика и где она не требуется Елена ГалицкаяВыпускники 11 классов в обязательном порядке сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике, который может быть как базового, так и профильного уровня.
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