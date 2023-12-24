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Warhammer 40,000: Rogue Trader: Прохождение — Глава 1

Warhammer 40,000: Rogue Trader: Прохождение — Глава 1

Это руководство посвящено всем заданиям, которые можно выполнить в прологе и первой главе Warhammer 40,000: Rogue Trader, включая сюжетные и побочные миссии, поручения, личные квесты соратников и необязательные головоломки (Гальванический гимн, лаборатория с колбами).

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