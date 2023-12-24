Это руководство посвящено всем заданиям, которые можно выполнить в прологе и первой главе Warhammer 40,000: Rogue Trader, включая сюжетные и побочные миссии, поручения, личные квесты соратников и необязательные головоломки (Гальванический гимн, лаборатория с колбами).