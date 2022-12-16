«Коринтианс» хотят выкупить Алберто у «Зенита», включив в сделку Мантуана и Ивана

«Коринтианс» по-прежнему намерены выкупить Юри Алберто, чьи права принадлежат «Зениту». Ради 21-летнего форварда клуб из Сан-Паулу готов включить в сделку хавбека Густаво Мантуана и вратаря Ивана, выступающих за сине-бело-голубых на правах аренды.
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Ари: «Скоро все будут признаваться в любви к России. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить»
- Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека
Свежие комментарии