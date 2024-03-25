СК показал кадры задержания управляющего директора рудника «Пионер»

Управление Следственного комитета РФ по Амурской области показало кадры задержания управляющего директора рудника «Пионер» , где 18 марта произошло обрушение, в результате которого под завалами оказались работники шахты.
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