Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СК показал кадры задержания управляющего директора рудника «Пионер»

СК показал кадры задержания управляющего директора рудника «Пионер»

Управление Следственного комитета РФ по Амурской области показало кадры задержания управляющего директора рудника «Пионер» , где 18 марта произошло обрушение, в результате которого под завалами оказались работники шахты.

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