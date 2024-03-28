Во время затмения можно будет наблюдать взрывы на Солнце

Следующее полное солнечное затмение, которое состоится 8 апреля, предоставит уникальную возможность наблюдать за редкими астрономическими явлениями, включая солнечные протуберанцы и корональные выбросы массы (КВМ).
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