Шеремет назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана о перемирии

АндрейБорков

А этот Орбан ни чего не знал и не ведал? Уж не с планеты Шелезяка из системы Медузы Орбан в Кыеу приехал? Похоже, что именно от туда, да и с способностями трезво мыслить и владеть реальной ситуацией у этого Орбана не очень как то. То он на Трампа надеется, что тот в одночасье войну закончит, то к Зеленскому с предложениями от марсианских миротворцев приезжает. Все это, по меньшей мере, очень странно, если мягко говорить, а материться не хочется. Вот она Гей-Ропа во всей своей красе, и мадьяры не исключение.