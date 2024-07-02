Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Викторович Копелиович
    Неужели мистер Гросси обрёл зрение и назвал виновных за обстрел Энергодара?Гросси: Атаки ВСУ...
  • Юрий Зубрин
    Дождётесь ,что люди с вилами пойдут вас  "учить "....Госпогранслужба У...
  • Стефания Новак
    Россия идет до конца, победив бандеровцев. А Украина на это не согласна, Так о каком мире может идти речь , который м...Эрдоган назвал во...

Шеремет назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана о перемирии

Шеремет назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана о перемирии

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет проинформировал о том, что ожидал, что Киев откажется от идеи главы венгерского правительства Виктора Орбана о приостановке сражений, ведь решать подобные вещи могут исключительно Соединённые Штаты Америки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
А этот Орбан ни чего не знал и не ведал? Уж не с планеты Шелезяка из системы Медузы Орбан в Кыеу приехал? Похоже, что именно от туда, да и с способностями трезво мыслить и владеть реальной ситуацией у этого Орбана не очень как то. То он на Трампа надеется, что тот в одночасье войну закончит, то к Зеленскому с предложениями от марсианских миротворцев приезжает. Все это, по меньшей мере, очень странно, если мягко говорить, а материться не хочется. Вот она Гей-Ропа во всей своей красе, и мадьяры не исключение.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх