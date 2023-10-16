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"Бесстрашный борец за правду". Режиссёр фильма "В огне" рассказал, как Эмбер Хёрд извинилась за ущерб проекту из-за её репутации

"Бесстрашный борец за правду". Режиссёр фильма "В огне" рассказал, как Эмбер Хёрд извинилась за ущерб проекту из-за её репутации

Режиссёр фильма "В огне" Конор Аллин, который стал первой картиной Эмбер Хёрд после скандального судебного разбирательства с Джонни Деппом, сравнил актрису с её героиней и рассказал, что Эмбер извинилась перед ним за низкие рейтинги из-за её репутации.

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