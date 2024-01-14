На российской трассе произошло три аварии с участием восьми машин

На российской трассе «Кемерово — Новокузнецк» произошло три автоаварии с участием восьми машин. Предварительно установлено, что причиной массового ДТП является несоблюдение безопасного скоростного режима и дистанции с учетом сложных дорожных условий.
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