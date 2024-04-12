Санкт-Петербургский уполномоченный предложил решения проблемы кадрового дефицита

В докладе бизнес-омбудсмена, представленного 10 апреля на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, один из наиболее развернутых вопросов был посвящён поддержки и развитию промышленности города.
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