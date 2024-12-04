Оранжевые контейнеры для раздельного сбора отходов появятся в Симферополе. Их прошлые версии – желтые контейнеры – покинули площадки из-за их неудовлетворительного состояния, объяснила РИА Новости Крым гендиректор "Крымэкоресурсов" Жанна Дикая.
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