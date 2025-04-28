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Столько обзывательств от военкора Сладкова в одном абзаце ещё не было

Столько обзывательств от военкора Сладкова в одном абзаце ещё не было

Царьград Коллаж Царьграда Иностранные компании массово и, по крайней мере, пока что, по-тихому решили вернуться в Россию.

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Комментарии
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Л
Лариса
Не читала что конкретно сказал Сладков. Но подпишусь под каждым словом ( и матерным тоже)
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