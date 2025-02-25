Мужчине, сбросившему кошку со скалы в Крыму, грозит до трех лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Мужчине, выбросившему кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму, грозит вплоть до трех лет лишения свободы по возбужденному против него уголовному делу.
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