Премьер Таджикистана Расулзода пожаловался на нарушение прав своих граждан в РФ

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода пожаловался, что граждан его страны стали часто не пускать в Россию, запрещать въезд или депортировать из государства под «расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности».
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