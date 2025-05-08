Эволюция TRON: меньше кошельков, больше транзакций, более глубокое использование

Хотя Ethereum по-прежнему доминирует в сфере финансовых услуг на блокчейне, TRON постепенно набирает популярность благодаря своей способности обрабатывать высокие объемы транзакций с минимальной инфраструктурой.
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