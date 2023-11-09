Об этом сообщают украинские спикеры, а за ними многие мировые СМИ. Докладываю соображения. Вечером 8 ноября информационное пространство взорвалось новостью, о том, что у сухогруза, прибывшего в порт Одессы под флагом Либерии, снесло рубку.
Что-то прилетело в сухогруз у Одессы
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
топить! не фиг шляться где попало!
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1 д.
Игорь
А не "Нептун" ли это прилетел по лохани? Да и какое то количество натовских "Гарпунов" у криворуких ракетчиков салорейха имеется 🤔
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1 д.
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