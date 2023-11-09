Что-то прилетело в сухогруз у Одессы

Об этом сообщают украинские спикеры, а за ними многие мировые СМИ. Докладываю соображения. Вечером 8 ноября информационное пространство взорвалось новостью, о том, что у сухогруза, прибывшего в порт Одессы под флагом Либерии, снесло рубку.