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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Что-то прилетело в сухогруз у Одессы

Что-то прилетело в сухогруз у Одессы

Об этом сообщают украинские спикеры, а за ними многие мировые СМИ. Докладываю соображения. Вечером 8 ноября информационное пространство взорвалось новостью, о том, что у сухогруза, прибывшего в порт Одессы под флагом Либерии, снесло рубку.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
топить! не фиг шляться где попало!
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1 д.
Игорь
А не &quot;Нептун&quot; ли это прилетел по лохани? Да и какое то количество натовских &quot;Гарпунов&quot; у криворуких ракетчиков салорейха имеется 🤔
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1 д.

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