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Регионы России

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Эксперт «Новой Формации» Виктор Хабаров: глубоководный порт должен стать частью единой логистической системы Арктики

Эксперт «Новой Формации» Виктор Хабаров: глубоководный порт должен стать частью единой логистической системы Арктики

На XI Восточном экономическом форуме подписано соглашение о строительстве глубоководного района морского порта Архангельска.

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