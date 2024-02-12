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Обладатель мирового рекорда в марафоне кениец Киптум погиб в ДТП

Обладатель мирового рекорда в марафоне кениец Киптум погиб в ДТП

Мировой рекордсмен в марафоне, кениец Келвин Киптум погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Nation. 11 февраля автомобиль, за рулем которого находился легкоатлет, попал в аварию в районе кенийского города Каптагата.

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