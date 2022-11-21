Ожидание окраинского братства закончилось, началась неизбежность, которую ранее отрицали

Семь месяцев ОСВ прошли в ожидании братства, партизанских отрядов и подполья, которые свергнут власть в Киеве под звуки нашего гимна, и обратятся к России с просьбой принять их в состав России по требованию трудящихся.
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