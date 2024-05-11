Опубликованы кадры изнутри ресторана в Донецке после удара ВСУ

Опубликованы кадры изнутри ресторана, который попал под обстрел украинских боевиков в Донецке. На видео можно заметить, как вылетели окна и двери ресторана после попадания снаряда ВСУ, а также разбита мебель.
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