Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Опубликованы кадры изнутри ресторана в Донецке после удара ВСУ

Опубликованы кадры изнутри ресторана в Донецке после удара ВСУ

Опубликованы кадры изнутри ресторана, который попал под обстрел украинских боевиков в Донецке. На видео можно заметить, как вылетели окна и двери ресторана после попадания снаряда ВСУ, а также разбита мебель.

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