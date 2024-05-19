Диагноз — сильная женщина

На днях певица Валерия поставила «диагноз» Ольге Бузовой: «Ты сильная женщина, поэтому и одна». Отношения Ольги Бузовой с мужчинами удачными не назовешь, но она не унывает, продолжая свою успешную карьеру певицы, блогера и телеведущей Legion-media На днях певица Валерия поставила «диагноз» Ольге Бузовой: «Ты сильная женщина, поэтому и одна».