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Царьград

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Минобороны Нидерландов продлило до 2027 года миссию с БПЛА в Румынии

Минобороны Нидерландов продлило до 2027 года миссию с БПЛА в Румынии

Нидерланды продлили до 31 декабря 2027 года миссию с разведывательными БПЛА MQ-9 Reaper в Румынии, укрепляя восточный фланг НАТО.

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