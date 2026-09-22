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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин назначил министра цифрового развития Смоленской области

Губернатор Василий Анохин назначил министра цифрового развития Смоленской области

Новый руководитель регионального ведомства имеет опыт работы в смоленском представительстве федерального провайдера Глава региона Василий Анохин назначил Алексея Нартдинова министром цифрового развития Смоленской области.

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