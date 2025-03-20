Владимир Алтайцев

((тебе🐓 ли, Зинка-минетчица, не знать! Ведь тебя -то, шлюху, сидельцы опустили давно а замуж не взяли! 🤪 Так ты🌈 и осталась одинокойтупой и подлой брошенкой! Сдохни, паскуда бандеровская