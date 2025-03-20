«Ждули». Почему некоторые женщины выходят замуж за заключенных, а самые умные выбирают «пожизненных»

Тюремная романтика в России давно перестала быть чем-то необычным. В социальных сетях существуют сотни групп, где женщины обсуждают нюансы свиданий с осужденными, а некоторые целенаправленно ищут себе «заочных» женихов в колониях.
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