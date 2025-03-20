TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Жаль Машку, надо что-то делать. Надо их спасти.Полярный медведь ...
  • Элеонора Коган
    Ну и жизнь.«Ждули». Почему н...
  • Karmadon
    Фантастика. Нельзя, чтобы эти красавцы вымерли, как мамонты. Просто НЕЛЬЗЯ!Полярный медведь ...

«Ждули». Почему некоторые женщины выходят замуж за заключенных, а самые умные выбирают «пожизненных»

«Ждули». Почему некоторые женщины выходят замуж за заключенных, а самые умные выбирают «пожизненных»

Тюремная романтика в России давно перестала быть чем-то необычным. В социальных сетях существуют сотни групп, где женщины обсуждают нюансы свиданий с осужденными, а некоторые целенаправленно ищут себе «заочных» женихов в колониях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Дуры, дуры, дуры.
Ответить
1 д.
Владимир Алтайцев
((тебе🐓 ли, Зинка-минетчица, не знать! Ведь тебя -то, шлюху, сидельцы опустили давно а замуж не взяли! 🤪 Так ты🌈 и осталась одинокойтупой  и подлой   брошенкой! Сдохни, паскуда бандеровская
Ответить
21 час.
Элеонора Коган
Ну и жизнь.
Ответить
16 час.
наверх