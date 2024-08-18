Почему картошка долго не хранится: 3 причины от агрономов, о которых не думают садоводы. Что мы сделали не так летом

…а снижается лежкость уже во время выращивания. Да, лежкость зависит от сорта — но есть еще много факторов, от которых зависит, пролежит ли наш картофель до нового урожая почти без изменений, или уже в феврале нам придется идти за «магазинной» картошкой.
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