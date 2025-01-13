Крымский сценарий для Гренландии "Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами" (с) премьер-министр Гренландии.
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Крымский сценарий для Гренландии "Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами" (с) премьер-министр Гренландии.
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