В России заработала система подтверждения статуса участника СВО

С 1 ноября справку для подтверждения статуса участника СВО можно оформить в МФЦ или на «Госуслугах».Как сообщает Москва 24, помимо самого военнослужащего оформить и получить справку, и все полагающиеся меры социальной поддержки, смогут и члены его семьи.