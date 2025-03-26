В Wildberries сообщили, что все-таки намерены построить логистический центр в Петрозаводске

При этом руководство крупнейшего в стране маркетплейса рассматривает возможность уменьшения центра. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ ответили нашим коллегам из издания «Фактор News» на запрос по поводу планов компании построить логистический центр в Петрозаводске.