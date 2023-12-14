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Наконец-то наглых азиатов в России начали ставить на место. И не просто наказывать провинившихся по всей строгости закона, а высылать целыми семьями.

ФОТО: ZAMIR USMANOV/ GLOBALLOOKPRESS ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ МИГРАНТОВ СЕМЬЯМИ ОТПРАВЛЯЮТ ДОМОЙ: ВЫСЫЛАЮТ ИЗ РОССИИ ЗА ОСКВЕРНЕНИЕ СВЯТЫНЬ Наконец-то наглых азиатов в России начали ставить на место.

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Комментарии
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Константин Самарин
Их не семьями, а  аулами высылать надо
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11 час.
Олег Едаменко
Хрень, депортируются единицы и только тогда, когда замести под ковёр не получилось, то есть десяток депортированных на сотню тысяч приехавших. Погоды это не сделает
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11 час.
Алекс Сэм
А просто всех не россиян выслать слабо? Сейчас будучи местным работу руками то есть не офис бумажки перекладывать хрен найдёшь
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11 час.

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