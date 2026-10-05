Как женщина изменила взгляд на образование

Мария Монтессори разработала уникальную систему обучения, которая помогла детям с особенностями сдать школьные экзамены наравне со сверстниками.
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