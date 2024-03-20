Microsoft не будет блокировать доступ к своим облачным сервисам для физлиц в России. А вот компаниям отключат практически всё Отключение доступа могут перенести с 20 марта на конец месяца 15 марта Softline сообщила, что в России в связи с санкциями Евросоюза отключат облачные сервисы Microsoft, Amazon и Google, а сейчас появились новые подробности на этот счёт.
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