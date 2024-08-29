В Крыму могут отменить роуминг

Первым от взимания дополнительной платы за связь намерен отказаться Tele2.Некоторые операторы мобильной связи, в том числе МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" обсуждают отмену роуминга на территории Крыма на сетях "Миранда-медиа".