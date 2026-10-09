⚖️ В Феодосии работница ломбарда украла имущество клиентов на общую сумму более 300 тысяч рублей 39-летняя женщина с марта по июль этого года воровала имущество, переданное в ломбард в качестве залога.
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