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test mazurok

2 подписчика

⚖️ В Феодосии работница ломбарда украла имущество клиентов на общую сумму более 300 тысяч рублей 39-летняя женщина с марта по июль этого года воровала имущество, переданное в ломбард в качестве залога.

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