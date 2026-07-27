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Езда на велосипеде с хорошим здоровьем благодаря Pogacar и тестам

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 4 часа назад Фанаты Тур де Франс были избалованы выбором Париж, когда дело дошло до выпивки в драме величайшей велосипедной гонки.

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