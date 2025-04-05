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Отправку украинцев на фронт назвали билетом в один конец

Отправку украинцев на фронт назвали билетом в один конец

Для многих украинских бойцов отправка на фронт означает «билет в один конец», поскольку они либо гибнут на фронте, либо, получив ранения, отправляются на органы в другие страны, пишет итальянское издание LantiDiplomatico.

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