Отправку украинцев на фронт назвали билетом в один конец

Для многих украинских бойцов отправка на фронт означает «билет в один конец», поскольку они либо гибнут на фронте, либо, получив ранения, отправляются на органы в другие страны, пишет итальянское издание LantiDiplomatico.
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