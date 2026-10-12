В Ярославле открылась выставка, посвящённая Опере Зимина с эскизом Врубеля

В Ярославле в музее-заповеднике открылась выставка «Эффект Оперы Зимина», посвящённая 150-летию со дня рождения Сергея Зимина, основателя частного оперного театра начала XX века.
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