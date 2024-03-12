🧱 В селе Гришино Первомайского района строят Дом культуры В здании появятся актовый и тренажёрный залы, помещения для занятий фитнесом, музыкой, библиотека.
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🧱 В селе Гришино Первомайского района строят Дом культуры В здании появятся актовый и тренажёрный залы, помещения для занятий фитнесом, музыкой, библиотека.