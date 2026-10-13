Финансовые технологии как отдельный бизнес: «Магнит» усиливает финтех-команду

Ретейлер оформил финансовые технологии в самостоятельный бизнес-формат. Основное внимание будет сосредоточено на платёжных сервисах и партнёрских финансовых продуктах — в том числе на сервисе «Магнит Пэй», который уже используют более 400 тысяч активных клиентов.