Финансовые технологии как отдельный бизнес: «Магнит» усиливает финтех-команду

Ретейлер оформил финансовые технологии в самостоятельный бизнес-формат. Основное внимание будет сосредоточено на платёжных сервисах и партнёрских финансовых продуктах — в том числе на сервисе «Магнит Пэй», который уже используют более 400 тысяч активных клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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