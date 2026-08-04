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ДумаТВ

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Аксаков заявил о скором решении проблемы доступа к сайтам банков России

Аксаков заявил о скором решении проблемы доступа к сайтам банков России

Глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») сообщил, что в ближайшее время проблема с доступом к сайтам российских банковских учреждений через зарубежные браузеры будет устранена.

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