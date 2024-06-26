❗️Омская прокуратура через суд требует вернуть городу два участка в парке 30-летия ВЛКСМ, переданные под застройку «Кедру».
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❗️Омская прокуратура через суд требует вернуть городу два участка в парке 30-летия ВЛКСМ, переданные под застройку «Кедру».