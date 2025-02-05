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Царьград

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«Ъ»: Минздрав хочет ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

«Ъ»: Минздрав хочет ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

Обязательную трёхгодичную отработку хотят ввести для выпускников медвузов, учащихся на бюджете.Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательные отработки сроком на 2-3 года для выпускников медвузов и колледжей, учащихся на бюджетной основе.

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