«Ъ»: Минздрав хочет ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

Обязательную трёхгодичную отработку хотят ввести для выпускников медвузов, учащихся на бюджете.Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательные отработки сроком на 2-3 года для выпускников медвузов и колледжей, учащихся на бюджетной основе.
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