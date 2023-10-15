Сигнал матери из Великого Новгорода: к её сыну-второкласснику применили насилие в гимназии

В субботу, 14 октября, жительница Великого Новгорода Анна К. на странице в группе "ЧудоМама" социальной сети "ВКонтакте" опубликовала пост, который в считанные часы стал одним из наиболее обсуждаемых новгородцами.
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