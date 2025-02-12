TotalEnergies подписывает 10-летний контракт на поставку СПГ с индийской GSPC

Французская нефтяная компания TotalEnergies подписала соглашение о поставках 400 000 метрических тонн сжиженного природного газа ежегодно для Государственной нефтяной корпорации Гуджарата (GSPC), начиная со следующего года, сообщил Reuters.
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