Daily Storm

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Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список недружественных стран

Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список недружественных стран

Правительство установило лимит сотрудников, которые могут быть приняты на работу в РоссииРоссийское правительство расширило перечень недружественных государств, действующих враждебно в отношении отечественных диппредставительств.

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