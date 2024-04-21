От подписчика ✍️ "Это наш стадион. Здесь занимаются дети и взрослые. Для этого на стадионе есть хорошие площадки, дорожки, тренажёры.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
От подписчика ✍️ "Это наш стадион. Здесь занимаются дети и взрослые. Для этого на стадионе есть хорошие площадки, дорожки, тренажёры.