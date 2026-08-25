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Чистая прибыль МТС-банка выросла в 2,1 раза за первое полугодие 2026 года

Чистая прибыль МТС-банка составила 7,2 млрд по МСФО по итогам первой половины 2026 года. Это в 2,1 раза больше, чем кредитной организации удалось заработать годом ранее, следует из сообщения пресс-службы банка.

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