Гретцки будет сопровождать Овечкина, когда ему останется 4 гола до рекорда канадца

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки и комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн будут сопровождать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, когда россиянину останется четыре гола до рекорда канадца по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.