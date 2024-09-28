«Устроит обе стороны»: Трамп и Зеленский оценили встречу друг с другом

Также мероприятие оценили и в США. По словам президента Украины Владимира Зеленского, он провел «очень содержательную» встречу с бывшим президентом США и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом.
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