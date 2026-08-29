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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гимнастка Еремеева: «Месяц назад мы даже не были в курсе, что можем поехать на ЧМ. Планировался отпуск, группу экстренно собрали»

Российская гимнастка Алиса Еремеева ответила на критику болельщиков, посчитавших золотую медаль сборной на чемпионате мира незаслуженной.

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